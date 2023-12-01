Малым и средним предпринимателям направят 1,3 млрд рублей на оформление льготного лизинга

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 1,3 млрд рублей направят из федерального бюджета на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Такое финансирование позволит расширить число участников программ, которые ведёт "МСП Лизинг". Больше компаний смогут оформить соглашения по льготным ставкам, получить необходимую технику и основные средства, а следовательно, улучшить экономику своих проектов и увеличить выпуск продукции", – отметил Михаил Мишустин.

Речь идёт о программе, позволяющей предпринимателям на выгодных условиях арендовать оборудование для развития своего дела. Так, ставка лизинговых платежей за оборудование российского производства составляет до 6 % годовых, вместо рыночных 15 %, для иностранного – до 8 %.

Выделенные распоряжением правительства средства поступят в уставный капитал Федеральной корпорации по развитию МСП, которая затем направит средства Лизинговой компании по развитию малого и среднего предпринимательства.

Работа ведётся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".