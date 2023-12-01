  • 11 декабря 202311.12.2023понедельник
  • USD91,6402
    EUR98,8409
  • В Тюмени -33..-35 С 2 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Малым и средним предпринимателям направят 1,3 млрд рублей на оформление льготного лизинга

Экономика, 13:20 11 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 1,3 млрд рублей направят из федерального бюджета на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Такое финансирование позволит расширить число участников программ, которые ведёт "МСП Лизинг". Больше компаний смогут оформить соглашения по льготным ставкам, получить необходимую технику и основные средства, а следовательно, улучшить экономику своих проектов и увеличить выпуск продукции", – отметил Михаил Мишустин.

Речь идёт о программе, позволяющей предпринимателям на выгодных условиях арендовать оборудование для развития своего дела. Так, ставка лизинговых платежей за оборудование российского производства составляет до 6 % годовых, вместо рыночных 15 %, для иностранного – до 8 %.

Выделенные распоряжением правительства средства поступят в уставный капитал Федеральной корпорации по развитию МСП, которая затем направит средства Лизинговой компании по развитию малого и среднего предпринимательства.

Работа ведётся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# лизинг , Михаил Мишустин , оборудование , Правительство РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 11.12.2023Малым и средним предпринимателям направят 1,3 млрд рублей на оформление льготного лизинга
12:03 11.12.2023 Тюменская компания умеет оперативно и экономно строить направления на новую скважину
11:52 11.12.2023Предприятия Тюменской области готовы нанять 1 тыс. 272 водителей
11:08 11.12.20233D-модель превентора для бурения представил тюменский завод на выставке саммита TNF