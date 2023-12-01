В Томской области реконструировали участок магистрального нефтепровода

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" завершило работы по реконструкции участка магистрального нефтепровода (МН) Александровское – Анжеро-Судженск через малый водоток в зоне ответственности Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов в Томской области.

Работы по замене участка трубопровода велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности, обеспечение экологической и промышленной безопасности при эксплуатации нефтепровода.

Общая протяженность замененного участка составила 261 м, диаметр трубы – 1200 мм, толщина стенки – 13 мм. Прокладка дюкера длиной 64 м через малый водоток выполнена траншейным способом. В целях обеспечения экологической безопасности в месте пересечения с водным объектом использована труба с толщиной стенки 19 мм.

Сварка трубопровода выполнялась автоматическим и полуавтоматическим механизированным способом. Изоляция стыков произведена термоусаживающимися манжетами. По завершении строительно-монтажных работ выполнены гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность трубопровода, подтвердившие отсутствие отклонений. Строительство нового участка трубопровода велось в одном технологическом коридоре с действующим МН.

Помимо этого, полностью завершен комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации, установлены информационные и предупредительные знаки.

Работы проведены с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности. Реконструированный участок МН Александровское – Анжеро-Судженск через малый водоток введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.