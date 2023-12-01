Более 165 тыс. жителей Тюменской области старшего поколения пользуются бонусами СберСпасибо

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы старше 58 лет за этот год использовали 118 млн бонусов СберСпасибо. Программа лояльности позволяет копить и тратить бонусы в более 500 компаниях партнёрской сети.

Число участников программы лояльности СберСпасибо старше 58 лет в России за год выросло на 19 % — с 9,9 до 11,8 млн человек. Такие данные получили аналитики компании, проанализировав транзакции этой категории клиентов.

Больше всего людей старшего возраста, которые пользуются СберСпасибо, живёт в Москве (995 тыс. человек), Московской области (760 тыс.) и Санкт-Петербурге (518 тыс.). Тюменская область занимает 22 место по количество пользователей старше 58 лет. Программой лояльности Сбера пользуются 165 тысяч тюменцев старшего поколения. За год жители региона потратили 118 млн бонусов. Самую крупную покупку за бонусы совершил 64-летний тюменец, он потратил 84 тыс. бонусов в Мегамаркете.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "За каждую покупку у партнеров программы покупателю начисляется кешбэк в виде бонусов СберСпасибо, ими можно оплатить до 99 % покупки. Пользоваться программой удобно и просто, что и привлекает клиентов старшего поколения. Бонусы можно копить на крупную покупку или списывать при каждой оплате. В этом году я и сам стал активным участником программы лояльности: за покупки в Зеленый день я накопил более 55 тысяч бонусов и потратил их на подарки близким".

Помимо выгодных покупок с бонусами СберСпасибо, пенсионеры в Сбере получают бесплатную в обслуживании СберКарту, возможность подключить одну дополнительную категорию ("Супермаркеты", "АЗС", "Детство", "Товары для дома", "Все покупки") и зарабатывать повышенные бонусы. Кроме того, Сбер предлагает пенсионерам выгодные вклады и кредиты, а также возможность занять от 1 тыс. до 10 тыс. рублей в расширенном сервисе "Деньги до зарплаты" на месяц для срочных покупок и оплат.

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