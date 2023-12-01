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Ситуация с ценами на яйца улучшится, заявил Владимир Путин

Экономика, 16:45 14 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На проблему с ценами на яйца в России указал президент РФ Владимир Путин главе минсельхоза России Дмитрию Патрушеву. Вскоре ситуация должна улучшиться. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции в объединенном формате 14 декабря.

Комментируя ситуацию с возросшими ценами, президент отметил, что увеличился спрос на товар, при этом объемы производства - нет. Также вовремя не был открыт импорт.

Владимир Путин подчеркнул что решения по этому вопросу приняты, и ситуация вскоре улучшится.

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# Владимир Путин , цены , яйца

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