Ситуация с ценами на яйца улучшится, заявил Владимир Путин
Экономика, 16:45 14 декабря 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
На проблему с ценами на яйца в России указал президент РФ Владимир Путин главе минсельхоза России Дмитрию Патрушеву. Вскоре ситуация должна улучшиться. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции в объединенном формате 14 декабря.
Комментируя ситуацию с возросшими ценами, президент отметил, что увеличился спрос на товар, при этом объемы производства - нет. Также вовремя не был открыт импорт.
Владимир Путин подчеркнул что решения по этому вопросу приняты, и ситуация вскоре улучшится.