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В России импорт яиц освободили от таможенной пошлины с 1 января 2024 года

Экономика, 17:34 13 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пищевые яйца домашних кур, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук, освободят от уплаты таможенной пошлины с 1 января по 30 июня 2024 года. Решение принято на заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Минэкономразвития РФ. Протокол заседания утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

"Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии", - рассказали в ведомстве.

Поддержана также инициатива по продлению на два года срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты (ТФК) и ее солей. Данные вещества используются в том числе в производстве пищевой пленки и одноразовой посуды, а также линолеума и обоев.

Применение нулевой пошлины на ТФК в 2020-2022 гг. позволило существенно нарастить объем выпуска производства указанной продукции, заверили эксперты.

Также поддержано предложение Минфина России об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования.

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# Минэкономразвития РФ , яйца

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