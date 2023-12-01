10-классники ФМШ представят Тюменскую область на всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда Физико-математической школы выиграла региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, который проходил на базе ФМШ 15 декабря. Всего заявилось 20 учеников 7–11 классов школ Тюмени и Абатского района.

Два дня они работали над созданием 3D-модели автомобиля-трансформера по техническому описанию. Моделирование выполнялось в программах твердотельного моделирования или САПР-системе.

"Оборудование у них свое, мы предоставляли только расходные материалы, в частности, специальный пластик, клей. На мой взгляд, задание сложное, не для новичков. Должен быть опыт в 3D-моделировании и проработке конструкций. Надо каждый год заниматься этим направлением, ходить на кружки или самостоятельно обучаться, чтобы появилось больше знаний", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор региональной олимпиады, методист регионального центра "Новое поколение" Владислав Федоров.

Кроме 3D-моделей жюри оценивало чертежи, качество собранной модели и многое другое. В результате победили 10-классники Физико-математической школы Савелий Ленивцев и Денис Дегтярев.

"Моделированием на 3D-принтере занимаюсь больше пяти лет, поэтому сейчас отвечал за техническую часть, а Денис за гуманитарную, то есть больше за оформление изделия, составление презентации, файлов. И это правильно, считаю, что для победы должно быть именно такое распределение обязанностей", - поделился Савелий.

Школьники будут представлять регион на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге весной 2024 года.

"По опыту прошлых лет можно сказать, что уровень участников повысился, технологии все же не стоят на месте, развиваются. Я бы сказал, что подготовка у наших тюменских школьников ничуть не хуже, чем у ребят из других регионов. Может немного нас обгоняет по каким-то критериям Москва, но не сильно. Мы достаточно сильные соперники, позапрошлые годы ученики из тюменских школ занимали вторые места", - подчеркнул преподаватель ФМШ Анатолий Агеев.

Отметим, что ранее Савелий Ленивцев уже участвовал в финальном туре всероссийской олимпиады, занимал призовое место.

Виктория Макарова