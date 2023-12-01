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19 тыс. 700 вакансий заявили работодатели Тюменской области

Общество, 19:07 19 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 тыс. 700 вакансий заявлено работодателями Тюменской области. Наиболее востребованными являются специалисты рабочих профессий. Такие сведения по основным показателям рынка труда приводит инфоцентр правительства региона.

Больше всего вакансий — 2 тыс. 700 — в строительной отрасли. 9 тыс. 200 вакансий суммарно заявлено в следующих отраслях: образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов и других.

С 1 января по 13 декабря 2023 года 24 тыс. 900 человек обратились в органы службы занятости населения за содействием в поиске работы. 15 тыс. 100 жителей региона нашли работу в 2023 году.

По данным на 14 декабря, число безработных в Тюменской области — 2 тыс. 200 человек.

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# вакансии , работа , трудоустройство

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