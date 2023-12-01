Тюменский аспирант получила грант 70 тыс. рублей на разработку технологии обезвреживания бурового шлама

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Аспиранант ТИУ Анастасия Зимнухова разрабатывает технологию обезвреживания бурового шлама с получением из него строительных материалов. В рамках Российской премии в области интеллектуальной собственности она заняла третье место и получила грант в размере 70 тыс. рублей, сообщает отдел медиа внешних коммуникаций вуза.

Главная цель проекта - создать эффективную технологию обращения с буровыми шламами, тем самым снизить негативное влияние на окружающую среду. Предлагается использовать метод высокотемпературного обжига. При успешном применении такой технологии возможно из бурового шлама получить строительный материал, по свойствам сопоставимый с керамзитовым гравием.

"Шлам, образующийся при бурении скважин, загрязняет окружающую среду, как правило, от него пытаются избавиться с наименьшими затратами. Мы же предлагаем сделать из отходов полезный продукт, который можно использовать для отсыпки дорог или кустовых площадок", – пояснила Анастасия Зимнухова.

При исследовании были впервые установлены изменения физико-механических и химических свойств бурового шлама в зависимости от высоких температур. Выявлено, что обезвреживание бурового шлама при температуре 800˚С увеличивало прочность при сжатии обожжённых образцов. Концентрация остаточных нефтепродуктов при этом снижалась на 93,5 % по сравнению с контрольным образцом. Таким образом, установив наиболее подходящий температурный режим для термического обезвреживания шлама, возможно не только правильно обезвреживать его, но и производить строительные материалы.

Большую поддержку проекту оказала Стартап-студия ТИУ. Успешно пройдя защиту на акселерационной программе вуза "Технохаб", девушка получила 100 тыс. рублей.

Выйти на рынок с готовой технологией Анастасия Зимнухова планирует к 2027 году.