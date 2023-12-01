  • 20 декабря 202320.12.2023среда
  • USD90,0870
    EUR98,5764
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский аспирант получила грант 70 тыс. рублей на разработку технологии обезвреживания бурового шлама

Экономика, 14:26 20 декабря 2023

www.tyuiu.ru

Аспиранант ТИУ Анастасия Зимнухова разрабатывает технологию обезвреживания бурового шлама с получением из него строительных материалов. В рамках Российской премии в области интеллектуальной собственности она заняла третье место и получила грант в размере 70 тыс. рублей, сообщает отдел медиа внешних коммуникаций вуза.

Главная цель проекта - создать эффективную технологию обращения с буровыми шламами, тем самым снизить негативное влияние на окружающую среду. Предлагается использовать метод высокотемпературного обжига. При успешном применении такой технологии возможно из бурового шлама получить строительный материал, по свойствам сопоставимый с керамзитовым гравием.

"Шлам, образующийся при бурении скважин, загрязняет окружающую среду, как правило, от него пытаются избавиться с наименьшими затратами. Мы же предлагаем сделать из отходов полезный продукт, который можно использовать для отсыпки дорог или кустовых площадок", – пояснила Анастасия Зимнухова.

При исследовании были впервые установлены изменения физико-механических и химических свойств бурового шлама в зависимости от высоких температур. Выявлено, что обезвреживание бурового шлама при температуре 800˚С увеличивало прочность при сжатии обожжённых образцов. Концентрация остаточных нефтепродуктов при этом снижалась на 93,5 % по сравнению с контрольным образцом. Таким образом, установив наиболее подходящий температурный режим для термического обезвреживания шлама, возможно не только правильно обезвреживать его, но и производить строительные материалы.

Большую поддержку проекту оказала Стартап-студия ТИУ. Успешно пройдя защиту на акселерационной программе вуза "Технохаб", девушка получила 100 тыс. рублей.

Выйти на рынок с готовой технологией Анастасия Зимнухова планирует к 2027 году.

www.tyuiu.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# грант , исследования , нефтесервис , премия , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 20.12.2023Премиальные клиенты Сбера получат больше привилегий
14:48 20.12.2023Годовую инфляцию в Тюменской области ускорила потребительская активность
14:26 20.12.2023Тюменский аспирант получила грант 70 тыс. рублей на разработку технологии обезвреживания бурового шлама
13:42 20.12.2023 385,8 млн рублей инвестируют в 20 бизнес-проектов в Уватском районе