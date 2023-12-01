Речные прогулки запустят в Тобольске в 2024 году

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Речные прогулки по Иртышу запустят в Тобольске в 2024 году. Они станут первым шагом по вовлечению реки в городскую жизнь, заявил глава города Максим Афанасьев.

"Это не просто вид услуги для туристов. В первую очередь, это делается для жителей. Мы уже нашли инвестора, который приобрел для нас хороший прогулочный теплоход вместимостью 90 посадочных мест. Но мы не ограничились его наличием. Поставили себе задачу разработать некую легенду, бренд, которые сделают прогулки более аутентичными. Это не просто покатушки по реке", — поделился Максим Афанасьев.

Как выяснилось, в речных прогулках будет отражена связь с купечеством. По словам Максима Афанасьева, раньше в городе было семь пристаней, они были созданы купцами для реализации коммерческой деятельности.

"Мы посчитали нужным и правильным назвать пристань "Купеческой" и разместить здесь небольшой уголок-музей, посвященный нашим купцам. Сегодня это еще нигде не представлено, а ведь на купцах держалась экономика. Она и дальше будет держатся на среднем и малом предпринимательстве. Смысловое наполнение купечества будет отражено не только в названии пристани, но и в интерьере самого теплохода, чтобы перейти из современной эпохи в прошлый век", — обозначил глава города.

Для теплохода хотят подобрать историческое название: раньше это были "Ермак", "Тоболяк", "Иртыш". Одно из наименований могут присвоить судну.

Уже известно, что оплатить экскурсии горожане и гости от 14 до 22 лет смогут по "Пушкинской карте".

Отметим, тему купечества активно развивают в подгорной части Тобольска. 23 декабря в Александровском саду откроется "Мануфактура тобольского шоколада". Максим Афанасьев подчеркивает, что это возрождение технологий и производств, которые были представлены в городе в прошлом веке. Кроме того, на улице Мира запустят туристический маршрут, призванный познакомить горожан и гостей с историей купечества.

Инна Пахомова