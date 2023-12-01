Тюменцам напомнили, как сохранить и укрепить здоровье зимой

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В приемных отделениях ОКБ №2 выходные и праздничные дни насыщены обращениями по поводу травм и отморожений. Для профилактики заместитель главного врача по экстренной медицинской помощи и инновациям Антон Терехин рекомендует жителям региона в зимний период соблюдать следующие правила.

Специалист отмечает, что лучше носить обувь с устойчивой рифленой подошвой и по размеру. Пожилым для устойчивости рекомендуется обзавестись зимним вариантом трости с заостренным или шипованным наконечником, либо палками для лыж, скандинавской ходьбы.

Родителям Антон Терехин посоветовал проверять на безопасность горки. Скатываться с нее следует по одному и убедившись в том, что на спуске нет людей. Во время бега на лыжах нельзя скрещивать на ходу палки и лыжи, а при катании на коньках нужно скользить вместе с потоком, не останавливаться посередине движения и не тормозить резко. При потере равновесия рекомендуется валиться на бок или сгруппироваться и присесть, пишет информационный центр правительства региона.

Пощипывания открытых частей тела сигнализируют о холодовой травме. Нужно как можно быстрее зайти с улицы в теплое помещение, по возможности выпить горячий чай, растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши.

В сильные морозы лучше оставаться дома, а в благоприятные дни рекомендуется надевать теплую свободную одежду, выходить на улицу сытым, не злоупотреблять спиртным и не терять бдительность.