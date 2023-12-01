Мини-версии ковра и книги об истории промысла разыграли на фестивале в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мини-версии традиционного ковра, книги о старейшем промысле и тематические сувениры разыграли на Тюменском фестивале ковра, который состоялся на пешеходной улице Дзержинского 24 декабря.

Пространство поделили на несколько локаций. На сцене выступили местные творческие коллективы. Инсталляция "Семантика ковра" одновременно служила фотозоной и познавательным интерактивом: на вязаных цветах была прикреплена информация о значении элементов. Чуть дальше актер на фоне стилизованной картины Василия Сурикова "Взятие снежного городка" приглашал прохожих на фестиваль. Попробовать создавать ковер самостоятельно тюменцы могли в центре "В доме Буркова".

Внимание прогуливающихся по улице Дзержинского горожан и гостей привлекли модели в шубах и меховых шапках, которых фотографировали на фоне ковров и инсталляций. Среди них можно было заметить Юлию Храмову, которая в 2016 году выиграла конкурс "Миссис Россия".

"Таким образом мы решили привлечь дополнительное внимание к этой ярмарке. Хотим, чтобы люди обратили внимание на то, что в Тюмени проходит много подобных культурных мероприятий", – поделилась она.

Руководитель Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев отметил, что фестиваль проводится второй раз. Идея его организации пришла после общения с людьми, которые создают ковры, – "Сибирская ковровая фабрика", бренд "Тюменский махровый ковер".

"Демонстрируем не только ковры, но и элементы в одежде, сумки. Их можно приобрести в деревянных домиках на улице Дзержинского не только сегодня", – добавил он.

В 2024 году тюменскому ковру исполнится 300 лет. Организаторы фестиваля хотят, чтобы в следующий раз на нем представили ковры из разных городов.

Инна Пахомова