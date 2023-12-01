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В Тюмени открылась вторая очередь научно-технического центра НОВАТЭК

Губернатор, 17:43 24 декабря 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Вторая очередь научно-технического центра НОВАТЭК открылась в Тюмени 24 декабря. Новое здание осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В здании располагаются современные просторные офисы, в которых будут работать 1 тыс. 230 высококвалифицированных специалистов. Здесь планируется вести полный цикл исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, здание научно-технического центра украсило новый район областного центра. Объект проектировала мастерская тюменского архитектора Андрея Табанакова, строительством занималась организация "Мостострой-11".

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"Именно в Тюмени разрабатываются технологические решения, которые позволяют компании НОВАТЭК оставаться крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Если раньше часть задач выполняли иностранные компании-подрядчики, то теперь все исследования НОВАТЭК делает самостоятельно", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Проект реализован при содействии правительства Тюменской области за счет средств компании. Объем инвестиций составил 16,05 млрд рублей.

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# Александр Моор , НОВАТЭК

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