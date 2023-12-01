Регионам помогут закупить передвижные медицинские комплексы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах России расширены. Регионы по данной программе с 2024 года смогут закупать передвижные комплексы для оказания медпомощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удаленных и труднодоступных территорий, сообщает правительство РФ.

Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование: на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и ФАПов.

В федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.