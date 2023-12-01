  • 25 декабря 202325.12.2023понедельник
  • USD91,9389
    EUR101,2863
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Регионам помогут закупить передвижные медицинские комплексы

Экономика, 16:16 25 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах России расширены. Регионы по данной программе с 2024 года смогут закупать передвижные комплексы для оказания медпомощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удаленных и труднодоступных территорий, сообщает правительство РФ.

Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование: на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и ФАПов.

В федеральном бюджете на 2024 год на развитие первичного звена здравоохранения предусмотрено 80 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# национальный проект Здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 25.12.2023Регионам помогут закупить передвижные медицинские комплексы
15:43 25.12.2023Тюменцы оставили на сельхозярмарке почти 3,5 млн рублей
15:10 25.12.2023Тюменской швее помогли выйти на маркетплейс
14:48 25.12.2023Михаил Благовисный назначен гендиректором "ТАЛК лизинг"