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На предприятии в Голышмановском округе внедрят отечественную систему управления стадом

Экономика, 10:02 28 ноября 2024

acdamate.com | Фото: acdamate.com

Отечественную систему управления стадом планируют внедрить вместо иностранной на предприятии в Голышмановском округе. "Молоко 2.0" по сравнению с зарубежным аналогом имеет расширенный функционал, сообщает администрация муниципалитета.

Особенности новшества эксперты обсудили на семинаре "Молоко 2.0": опыт разработки и внедрения на Тюменских молочных фермах", который прошел на базе животноводческого комплекса.

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Российская система представляет набор сервисов для контроля текущих процессов и прогнозного моделирования производственных показателей. А это контроль состояния стада в онлайн-режиме, мониторинг здоровья как групп животных, так и конкретной особи, планирование лечения и ухода за животными. Кроме того, рост рентабельности ферм и хозяйств за счет контроля финансовых показателей, сокращение ручного труда при учете поголовья и отчетности, увеличение производительности за счет генетического совершенствование стада.

Отметим, что в обсуждении участвовали представители департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, ГАУ Северного Зауралья, сотрудники предприятий, ООО "РЦ"ПЛИНОР" и АО "Тюменьгосплем".

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# Голышмановский городской округ , животноводство

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