В Тобольске осудили трех граждан ближнего зарубежья за сбыт героина

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

К 11, 9 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима трех граждан стран ближнего зарубежья за сбыт героина, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В Курганской области один из подсудимых забрал из тайника партию с наркотическим средством героин, часть оставил у себя для последующего сбыта, остальное передал двум подсудимым для сбыта на территории Тобольска. Через непродолжительное время мужчины были задержаны сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъяли более 500 гр. героина.

Их признали виновными по ст. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В суде установлено, что в 2021 году обвиняемые в Интернете вступили в организованную группу с неустановленным лицом и занялись сбытом наркотических средств на территории Курганской и Тюменской областей.