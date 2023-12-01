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Памятник сотрудникам МЧС открыли в Тюмени в День спасателя

Общество, 14:16 27 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Архитектурную композицию, олицетворяющую мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России, открыли в тюменском сквере "Пожарных и спасателей" в День спасателя 27 декабря. Среди них разместилась и отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семёна.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Действительно героическая профессия. Очень символично, что мы открываем скульптурную композицию, посвященную труду и подвигу этих людей, именно в профессиональный праздник. Они не оставят в беде и всегда придут на помощь", - подчеркнул глава города Руслан Кухарук на церемонии открытия.

По его словам, проект на стадии создания обсудили с сотрудниками и ветеранами ведомства. Место определили заранее, когда приняли решение о присвоении одной из улиц Тюмени название Пожарных и спасателей.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени отметил, что скульптурная композиция появилась благодаря поддержке компании "Энко". В ее основе - звено газодымозащитной службы из трех спасателей высотой около двух метров. На скамейке расположились пожарный, отдыхающий после выполнения боевой задачи, и кот Семён, несущий вахту.

Особенность памятника в совмещении прошлого и настоящего – гидранта из дней минувших и современных бронзовых скульптур. Созданием металлической части занималась компания "Живая сталь". Со скульптурами можно сфотографироваться, потрогать их и рассмотреть все детали.

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Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин

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# ГУ МЧС по Тюменской области , памятники Тюмени

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