В Вагайском районе построили школу на 60 учебных мест

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу в п. Иртыш Вагайского района на 60 учебных мест ввели в эксплуатацию. Двухэтажное кирпичное здание имеет общую площадь 4 тыс. кв. метров. Строииельстов шло с августа 2022 г., сообщает главное управление строительства Тюменской области.

На первом этаже находится группа кратковременного пребывания детей, учебные классы, кабинет врача, пищеблок с обеденным залом на 30 мест, хореографический класс и большой гимнастический зал, где ребята смогут заниматься волейболом и баскетболом.

На втором этаже оборудованы кабинеты химии и биологии с лаборантской, кабинеты физики, математики и информатики. Отдельно размещаются конференц-зал, кладовые для музыкальных инструментов и декораций.

Здание спроектировано с учётом потребностей маломобильных групп населения. Для подъёма на второй этаж смонтирован лифт. Cанузлы на каждом этаже имеют устройства для детей с ограниченными возможностями.

На территории школы находится универсальная площадка для игр в минифутбол, баскетбол и волейбол, установлен спортивный комплекс ГТО. Дети смогут сдавать нормативы на полосе препятствий и беговой дорожке.

Для группы кратковременного пребывания и группы продленного дня оборудована отдельная игровая зона.