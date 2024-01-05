Тюменские музыканты исполнят произведения Мечислава Вайнберга

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт, посвященный Мечиславу Вайнбергу, автору 26 симфоний начнется в Тюменской филармонии 21 февраля в 18 часов. Три произведения исполнит Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник.

Слушателя представят "Польские напевы. Сюита для симфонического оркестра, ор. 47 (1950)", "Концерт для виолончели с оркестром, ор. 43 (1945-48)" и "Фантазия для виолончели с оркестром, ор. 52 (1951-53)". Солист – Николай Шугаев, виолончель.

Николай Шугаев – российский дирижер и виолончелист. Он является главным дирижером симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной академической филармонии им. В. И. Сафонова. Ведет активную концертную деятельность, гастролируя в Европе, Северной, Южной Америке и Азии.

В качестве дирижера выступает с такими коллективами, как Королевский филармонический оркестр Швеции, Национальный оперный оркестр Северной Швеции, Национальный оркестр Кубы, Musica Eterna (Гавана), ансамбль Dedalo (Италия), NEO (Швеция) и другими.

Николай Шугаев – лауреат многочисленных международных конкурсов в Италии, Швейцарии, Швеции и др. В мае 2023 года он вместе со своим ансамблем NEO Norrbotten номинирован на одну из самых престижных премий в области музыки – Nordic Council Music Prize, за выдающийся вклад в развитие современной музыки.

В 2023 году подписал эксклюзивный контракт со звукозаписывающей компанией Naxos на запись всей симфонической музыки М. Вайнберга для виолончели и оркестра с участием Тюменского симфонического оркестра под управлением Юрия Медяника.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.