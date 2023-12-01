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Маршрут №43к от областной библиотеки до сквера Потапова в Тюмени запустят 9 января

Общество, 14:49 31 декабря 2023

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Новый автобусный маршрут № 43к "Областная библиотека – Cквер Петра Потапова" начнет работать в Тюмени с 9 января, сообщает городская администрация.

Автобус будет ездить в будни. В схему движения включаются остановочные пункты "Областная научная библиотека", "площадь Центральная", "ул. Первомайская", "Институт наук о Земле" и другие.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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