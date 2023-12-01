Восстановление стен особняка купца Панкратьева в Тюмени начнется в августе 2024 года

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Окончательный проект для реставрации особняка купца Панкратьева и начало работ ожидается в августе 2024 года. Подрядчик приступит к восстановлению кирпича и стен. Об этом сообщает редевелоперская компания "Колесник".

Техническое задание по реставрации особняка по ул. Республики, 29 в Тюмени получила компания "Колесник" от регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Договор с командой, имеющей лицензию на проведение проектных работ по реставрации памятника истории, подписан 9 апреля 2023 г.

"Проект реставрации особняка получил рабочее название “Панкрат”, оно образовано от фамилии первого владельца. Мы с уважением сохраняем историю и планируем полностью восстановить внешний облик здания. Внутри есть печи, лепнина, всё это будет отреставрировано и дополнено какими-то интересными историческими элементами, которые удастся выявить. Но при этом мы попытаемся его осовременить и сделать востребованным у посетителей и бизнеса", - рассказал Сергей Колесник.

Проекты, которые компания "Колесник" намерена реализовать в 2024 году - первый стрит-ритейл парк в Тюмени "Рыба-пила" на ул. Федюнинского, 12. Зимой закончится демонтаж некапитальных строений на участке и начнется строительство здания. Компания впервые будем строить здания с нуля.

Бизнес-центр "Парковый" на ул. Ямская, 122 - фасадные работы завершены на 90 %. Когда наступит строительный сезон закроют стеклом винтовую лестницу и начнется активный брокеридж - поиск покупателей, арендаторов площадей.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Ассоциация редевелоперов России, которую основал Сергей Колесник, в первых двух кварталах нового года займется привлечением девелоперов и архитекторов, чтобы ассоциация зажила активной жизнью. А к ежегодному форуму "Урбанист-капиталист" в июне 2024 г. проведут съезд участников.

Анжела Лебедева