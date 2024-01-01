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Пожары из-за пиротехники произошли в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Камчатском крае

Происшествия, 13:07 01 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожары из-за пиротехники произошли в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Камчатском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе на балкон 13 этажа попала петарда: загорелся подвесной потолок. Огонь потушили своими силами до приезда сотрудников МЧС России.

В Челябинской области на ул. Агалакова загорелся балкон квартиры на втором этаже. Горели вещи на двух квадратных метрах, хозяев в квартире не было. Самостоятельно эвакуировались семь человек, из них двое детей. Пожар ликвидировали огнеборцы МЧС России.

В Камчатском крае на проспекте 50 лет Октября фейерверк залетел на балкон квартиры на четвертом этаже. Огнеборцы эвакуировали 16 человек и потушили пожар. Огонь повредил деревянную обшивку балкона и вещи на трех квадратных метрах.

В Ботаническом переулке на третьем этаже жилого дома загорелась квартира. Спасатели МЧС России эвакуировали 19 человек и потушил пожар на 20 квадратных метрах.

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# ГУ МЧС России , пиротехника , пожары

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