В Тюмени в новогоднюю ночь родились 12 мальчиков и три девочки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Амина родилась спустя 10 минут после Всеволода в Перинатальном центре Тюмени в ночь на 1 января, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Всего в Тюмени в новогоднюю ночь родилось 15 детей, из них 12 мальчиков и три девочки.

Самым последним малышом 2023 года стала девочка, она родилась в 18 часов 41 минуту в Перинатальном центре Тюмени, весом 3194 грамма и ростом 52 см. Её назвали Агатой.