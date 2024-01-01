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В Тюмени в новогоднюю ночь родились 12 мальчиков и три девочки

Общество, 14:03 01 января 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Амина родилась спустя 10 минут после Всеволода в Перинатальном центре Тюмени в ночь на 1 января, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Всего в Тюмени в новогоднюю ночь родилось 15 детей, из них 12 мальчиков и три девочки.

Самым последним малышом 2023 года стала девочка, она родилась в 18 часов 41 минуту в Перинатальном центре Тюмени, весом 3194 грамма и ростом 52 см. Её назвали Агатой.

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