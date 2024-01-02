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Большинство выпускников вузов УФО трудоустраиваются в своих регионах

Экономика, 16:43 02 января 2024

uralfo.gov.ru

77% выпускников вузов, получивших образование в 2022 году в учебных заведениях Уральского федерального округа, нашли работу. При этом 67% из них трудоустроились в регионе получения образования – это на 3 % выше среднероссийского показателя, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

Среди выпускников, получивших в 2022 году среднее профессиональное образование, уровень трудоустройства составил 53%. Из них 72% нашли работу в регионе получения образования, что на 6% выше показателя по стране.

Как отметил полпред Владимир Якушев, мониторинг трудоустройства выпускников – важная составляющая работы над проблемой дефицита кадров, с которой сталкивается вся российская экономика. В УФО такая работа проводится по выпускникам всех уровней образования.

"Статистика неплохая: выпускники учебных заведений Уральского федерального округа, в основном, остаются на Урале. Чтобы сохранить эту тенденцию, нужно укреплять взаимодействие между работодателями и образовательными учреждениями, подключать бизнес – не только крупный, но и малый, и средний – к этой работе. Совместно разрабатывать учебные программы, вовлекать студентов в производственные процессы", – акцентировал Владимир Якушев.

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# вузы , выпускники , трудоустройство

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