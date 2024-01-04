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В 12 многоквартирниках Тюменской области собственники сменили УК

Экономика, 13:17 04 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые управляющие компании приступили к обслуживанию 12 многоквартирных домов в Тюменской области с января. Собственники решили сменить прежние УК на новые, сообщает региональная Госжилинспекция.

"Основаниями для внесения изменений в реестр лицензий Тюменской области стали решения собственников, принятые на общих собраниях", - подчеркнули в ведомстве.

Важное решение приняли жители дома №16 а в 9 микрорайоне Тобольска. Они выбрали в качестве управляющей организации "СанТэл". А многоквартирный дом № 3 на ул. Н. Зелинского в Тюмени теперь обслуживает "УК "Триал".

В настоящее время в Тюменской области лицензии на управление домами выданы 315 организациям.

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# ЖКХ , управляющие компании

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