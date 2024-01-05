Тюменский врач рассказала о продуктах - источниках отравления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пищевые отравления – это инфекционные заболевания и возникают они, чаще всего, если приготовленную еду неправильно хранят. Инфекцию можно подхватить десертов с кремом, салатов, рыбных и мясных блюд, консерв в масле и молочных продуктов.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) Людмила Оккель.

"Симптомы отравления могут проявиться спустя несколько часов либо суток. Наиболее характерные из них - боли в животе, температура, тошнота, озноб. У пациентов с пищевым отравлением также отмечается бледность кожи, низкое давление и изменение пульса. В случае такой реакции организма немедленно обращайтесь к врачу", - говорит врач.

Покупать только продукты со свежим сроком годности в упаковке без деформаций, перед готовкой также проверяйте срок годности. Не забывать перед готовкой мыть руки с мылом, а фрукты и овощи обязательно промыть водой из-под крана. Выделить отдельные разделочные доски для сырого мяса и овощей, в холодильнике вам также следует хранить сырое и готовое на отдельных полках. Не хранить салаты и другие скоропортящиеся продукты два часа и более при комнатной температуре. Мясо, морепродукты и яйца обязательно тщательно прожаривать. Такие советы дала эксперт.