58 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тюменской области с начала 2024 года

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

58 нетрезвых водителей отстранили от участия в дорожном движении тюменские автоинспекторы с начала 2024 года. За первые пять дней 2024 года в Тюменской области произошло одно ДТП с пьяным водителем.

39-летний тюменец был задержан за управление транспортом в состоянии опьянения в с. Тюнево ночью 4 января. Мужчина поссорился с женой, она уехала к родственникам. Тюменец поехал за ней мириться и выпил с родственниками, после чего поехал за сигаретами.

Освидетельствование показало 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.