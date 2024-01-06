58 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тюменской области с начала 2024 года
Происшествия, 12:55 06 января 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
58 нетрезвых водителей отстранили от участия в дорожном движении тюменские автоинспекторы с начала 2024 года. За первые пять дней 2024 года в Тюменской области произошло одно ДТП с пьяным водителем.
39-летний тюменец был задержан за управление транспортом в состоянии опьянения в с. Тюнево ночью 4 января. Мужчина поссорился с женой, она уехала к родственникам. Тюменец поехал за ней мириться и выпил с родственниками, после чего поехал за сигаретами.
Освидетельствование показало 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.