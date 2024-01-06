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Более 230 тысяч билетов купили тюменцы с помощью Пушкинской карты в 2023 году

Общество, 16:54 06 января 2024

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Более 121 тыс. Пушкинских карт оформили жители Тюменской области. За 10 месяцев 2023 года по Пушкинской карте продано около 230 тыс. билетов.

Сегодня карта есть уже у 78% потенциальных участников программы – подростков и молодежи от 14 до 22 лет. Доля выпущенных карт в регионе – самая высокая среди субъектов УФО и превышает среднее значение по стране.

Наибольшее количество билетов – 44,3% – покупались на мероприятия домов культуры и клубов. Чуть меньше – 39% – в кино, 11,1% – в музеи, сообщает администрация Тобольского района.

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