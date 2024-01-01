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23 человека спасли на пожарах в Тюменской области за неделю

Происшествия, 11:21 15 января 2024

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

72 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с 5 по 14 января, сообщает региональное управление МЧС.

23 человека были спасено на пожарах. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались 93 раза. 36 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминает МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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