23 человека спасли на пожарах в Тюменской области за неделю
Происшествия, 11:21 15 января 2024
| Фото: МЧС по Тюменской области
72 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с 5 по 14 января, сообщает региональное управление МЧС.
23 человека были спасено на пожарах. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались 93 раза. 36 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминает МЧС России по Тюменской области.