В Ишиме впервые проведут семейный мастер-класс по спортивным танцам для детей с ОВЗ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей впервые приглашают на семейный мастер-класс "Творчество без границ" 30 января в 15 часов в Арт-галерею Ишима. Вход на мероприятие бесплатный, необходима предварительная запись.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила мама ребенка с ОВЗ, основатель Telegram-канала "Особенное счастье" Людмила Бец.

По ее словам, в Ишиме мероприятие в подобном формате проводится впервые. Его ключевым моментом станет встреча участников с президентом областной Федерации танцев на колясках, мастером РФ по спортивным танцам, 10-ти кратным чемпионом по танцам на колясках, серебряным призером чемпионата Европы, обладателем кубка мира Виктором Погореловым. Он расскажет свою историю, которая наглядно покажет ребятам и их родителям, в частности, мамам, что никогда нельзя отчаиваться, сдаваться.

Людмила Бец рассказала, что Виктор Погорелов с 2002 года занимается танцами, пять лет танцевал с партнершей на коляске. После тяжелой травмы в 2014 году ему пришлось на себе прочувствовать, каково это – жить с ограниченными возможностями здоровья. Испытания не сломили спортсмена, а лишь подтолкнули продолжать учить людей с инвалидностью танцевать и верить в себя.

"Как ему после травмы помогли встать на ноги мама, друзья, близкие и незнакомые люди, так и он старается стать точкой опоры для тех, кто в этом нуждается. Своим примером показывать, что быть счастливым и заниматься любимым делом можно вне зависимости от обстоятельств", - подчеркнула Людмила Бец. И добавила, что для нее Виктор Погорелов и его мама являются образцом стойкости и мужества.

Далее для гостей события выступит жительница Ишима, чемпионка Уральского федерального округа по спортивным танцам на колясках среди юниоров 2023 года Елизавета Дымникова. Кстати, сейчас девушка активно тренируется, чтобы достойно представить регион на Кубке России, который пройдет весной 2024 года.

Встречу продолжит мастер-класс по танцам от Виктора Погорелова. Он поможет детям с ОВЗ раскрыть свои возможности и выразить эмоции и настроение через движения под музыку.

После чего сотрудники музейного комплекса проведут для детей и их родителей мастер-класс по росписи деревянных брошей и закладок акриловыми маркерами.

Вечер украсит живая музыка в исполнении талантливой скрипачки Златы Серебряковой.

Завершит событие обзорная экскурсия по выставке "Палитра Ишима-2023" и знакомство с работами лучших художников Ишима и Приишимья.

Инна Кондрашкина