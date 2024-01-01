Тюменцы признательны художнице Нине Загребиной за акварельный старый город

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "ТюменьЯ" художницы, архитектора и дизайнера Нины Загребиной открыли в малом зале Тюменского драмтеатра 17 января. Картины старой деревянной Тюмени вызвали восторг у многочисленных гостей, которые выразили признательность и благодарность мастеру за ее акварельные шедевры.

"Старая Тюмень – это то, что в меня ворвалось три года назад. Посмотрела на уже давно знакомые дома другими глазами, произошло какое-то озарение. И теперь не могу остановиться и не остановлюсь", - рассказала автор в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Картины сопровождает информация на карточках. К примеру, "Сундук с тайнами" - дом 31 по ул. Семакова. К дому пристроен тамбур, напоминающий сундук. "Крапивинский дом" по ул. Герцена, 37 – в этом доме у друзей был писатель Владислав Крапивин. Дома уже нет, его снесли. "Сто лет падения" - в старой Зареке есть "падающий" двухэтажный дом.

Акварель для своих работ Нина Загребина выбрала не случайно. Она тонкая и нежная, исчезающая, считает художница.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неповторимую тонкость и гармоничность работ Нины отметила студентка-архитектор ТИУ Полина: "В одном мазке, линии переливается несколько цветов. На мелких деталях сделан акцент, а те, что дальше, выполнены в простой манере. А если отойти от картины подальше, все происходит наоборот".

Тюменец Евгений благодарил художницу за то, что открыла для него город заново.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"У Нины Георгиевны есть свой взгляд на вещи, которые видишь каждый день и не замечаешь. И видя ее картины со старыми домами, которых уже нет, начинаешь размышлять: что лучше – расширение города, снос деревянных домов или сохранение архитектурного исторического облика города", - сказал посетитель выставки.

Предложение – перенести выставку Нины Загребиной из Тюменской облдумы в театр – поступило от специалиста по театральным фондам и экспозициям ТБДТ Надежды Васьковой. К 40 работам, которые ранее экспонировались, мастер написала еще 10.

"Месяца два-три она у нас будет, спрос на выставку огромный. Мы будем еще проводить авторские экскурсии "Художник и зритель". В театре сейчас идет переэкспозиция, добавятся еще две большие выставки. Одна из них будет на четвертом этаже большого зала – всероссийская выставка акварели "Вода". То есть тюменцев ждет акварельная весна", - подчеркнула Надежда Васькова.

Подарки и цветы ожидали Нину Загребину по итогам открытия экспозиции в театре. Тюменцы признавались ей в любви и выразили надежду на появление альбома с работами.

"А будет не альбом, а книга. Но это пока секрет, в нее войдут работы и история нашей семьи, связанная с Тюменью, основанная на записках мамы", - поделилась Нина Загребина.

Попасть на выставку "ТюменьЯ" можно по телефону кассы театра: 68-77-77.

Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева