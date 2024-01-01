Наличие полисов ОСАГО начнут проверять дорожные камеры

| Фото: пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» | Фото: пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

В 2024 году на российских дорогах с помощью дорожных камер начнут проверять наличие полиса ОСАГО. Об этом предупреждает пресс-служба информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза", эксперты которого подготовили ряд рекомендаций для автомобилистов зимой. Также они развеяли миф, распространенный среди автомобилистов.

"Многие почему-то думают, что в снежную погоду дорожные камеры "слепнут" и не могут зафиксировать нарушение. Это не так. Например, даже если дорожная разметка занесена снегом, данные о ней есть в памяти комплекса фото- и видеофиксации, таким образом нарушение ПДД всё равно будет зарегистрировано, - отмечено в сообщении. - Кроме того, опоясывающие объективы камер оснащены функцией подогрева, что помогает избежать ситуаций, когда объектив занесён и "не видит". Снег просто тает, и камера вновь фиксирует происходящее на дороге. Таким образом, ни одно нарушение ПДД не останется незамеченными даже в непогоду".

При движении по зимним дорогам эксперты рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал. Зимой это особенно важно. Например, если вы едете со скоростью 80 км/ч, то дистанция должна быть не менее 40 метров. Если на дороге лёд, смело увеличивайте эту дистанцию в два, а то и в три раза.

Необходимо также соблюдать скоростной режим, не делать резких торможений и движений, никогда не нажимать на педаль тормоза в заносе. Входить в повороты лучше на более низкой скорости и сбрасывать ее заранее, а также выбирать максимальную траекторию, чтобы уменьшить риск заноса.

Учитывая повышенную аварийность в зимний период, автомобилистам необходимо иметь под рукой полис ОСАГО, в бумажном или электронном виде, видеорегистратор.

В случае ДТП необходимо остановиться, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки в 15 метрах от автомобиля в пределах населенного пункта, а вне его – в 30 метрах. При наличии пострадавших окажите им первую помощь и вызовите скорую помощь. Затем оцените серьезность случившегося ДТП, чтобы понять, можно ли оформить его по европротоколу.

Напомним, что оформлять ДТП по европротоколу, то есть по упрощенной схеме, без вызова ГИБДД можно, если в ДТП нет потерпевших и участвовали только два ТС, у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, если не пострадало имущество третьих лиц, а кроме того, не повреждена дорожная инфраструктура.

Если у участников аварии есть разногласия, следует вызвать ГИБДД и оформить ДТП в обычном порядке. В любом случае, необходимо сообщить о произошедшем ДТП в свою страховую компанию.