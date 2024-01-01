Детская площадка с яйцами-домиками и башнями стала самой большой в Нижнем посаде Тобольска

| Фото: предоставлено Романом Янсуфиным | Фото: предоставлено Романом Янсуфиным

Детская площадка, обустроенная на первом этапе работ по благоустройству Александровского сада в Тобольске, стала самой большой по площади и по наполнению в Нижнем посаде. Ее общая площадь составляет 1 тыс. 200 квадратных метров.

На площадке размещено 16 малых архитектурных форм для детей от трех до 14 лет. Здесь есть качели, городок, башни, игровой комплекс. Все они сгруппированы по смысловому наполнению. На площадке комбинированный тип травмобезопасного покрытия — песчаное и резиновое, налажено освещение. Как заверил главный инженер предприятия "Тобольскстройзаказчик" Роман Янсуфин, площадка соответствует всем нормативным требованиям.

Все конструкции отечественного производства, они выпущены в Москве. "Особенно радуют детей три деревянных яйца-домика с окошками, в них дети могут полазить. Именно такие мы в городе не делали никогда, хотя применяем в городе малые архитектурные формы из дерева часто. Эту площадку в подгорной части города можно назвать передовой: она большая по площади и по наполненности", — рассказал Роман Янсуфин.

Также при благоустройстве территории Александровского сада подумали и об увлеченных спортом, в частности воркаутом. Здесь появилась локация, на которой можно позаниматься на тренажерах и турниках. С наступлением тепла тоболяки смогут поиграть в мини-футбол. Для них оборудовали площадку с ограждением и искусственным газоном.

Кроме того, в Александровском саду еще в 2023 году сделали пешеходную зону с газонами и местами отдыха, оборудовали парковку, установили опоры освещения разного уровня. Внимание прогуливающихся привлекает и галерея, в которой разместилась "Мануфактура шоколада Дарьи Егоровой". В мае в саду планируют запустить сухой фонтан.

На втором этапе благоустройства в 2024 году запланирован ремонт дорог, перенос остановочного комплекса, расширение парковки. Для удобства пешеходов обустроят дополнительные тротуары.

Благоустройство исторической локации на территории Нижнего посада Тобольска проходит в рамках программы "Тобольск настоящий", инициаторами которой выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР. Часовню, построенную на этой территории в память об императоре Александре II, начнут реставрировать в 2024 году.

Напомним, проект по его благоустройству был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах 2022 года. На реализацию выделили федеральный грант в 95 млн рублей. Софинансирование ведется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Инна Пахомова