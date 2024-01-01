До 10 тонн увеличили грузоподъемность на ледовой переправе в Вагайском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

До 10 т увеличили грузоподъемность на ледовой переправе в Вагайском районе. Она расположена на автомобильной дороге Экстезерь – Баишевская, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Измерения показали, что толщина льда на р. Иртыш достигла 70 см. В ведомстве рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ледовая переправа была открыта 25 декабря для движения автомобилей массой до 3 тонн.