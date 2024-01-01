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Жители Тюменской области оформили в декабре 43 тыс. 256 микрозаймов

Экономика, 17:43 25 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43 тыс. 256 микрозаймов оформили жители Тюменской области за декабрь 2023 года. Это на 3,3 % больше, чем в ноябре. Вместе с тем, в других регионах Уральского федерального округа объемы кредитования в разы больше.

По данным Национального бюро кредитных историй, Свердловская область вошла в число субъектов России с наибольшим количеством оформленных микрозаймов – 108 тыс. 578. В Челябинской области чуть меньше – 82 тыс. 189, в Югре – 50 тыс. 728.

"Рост выдачи микрозаймов в декабре обусловлен сезонным фактором, связанным с новогодними праздниками. В этот период существенно возрастают траты граждан и, соответственно, их потребность в покрытии так называемых "кассовых разрывов" - дефицита семейного бюджета до ближайшей зарплаты", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

Он также отметил, что в прошлом году пик пришелся на конец весны. В дальнейшем выдача микрозаймов стабилизировалась, в том числе вследствие действий Банка России по охлаждению микрофинансового рынка. Были введены лимиты по долговой нагрузке заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам.

Оксана Корнеенкова

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# кредитование , микрозаймы

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