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Из-за сегопада участок федеральной трассы закрыли для грузовиков в Тюменской области

Общество, 14:59 05 февраля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ограничение на движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта введено на участке федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск с 497 по 584 км в Бердюжском и Ишимском районах 5 февраля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ограничение вводится в связи со сложными погодными условиями и продлится до улучшения состояния проезжей части.

Отметим, что легковой транспорт и небольшие грузовики могут проезжать без ограничений.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ограничение движения

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