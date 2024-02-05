Из-за сегопада участок федеральной трассы закрыли для грузовиков в Тюменской области
Общество, 14:59 05 февраля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Ограничение на движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта введено на участке федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск с 497 по 584 км в Бердюжском и Ишимском районах 5 февраля.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ограничение вводится в связи со сложными погодными условиями и продлится до улучшения состояния проезжей части.
Отметим, что легковой транспорт и небольшие грузовики могут проезжать без ограничений.