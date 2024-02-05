Из-за сегопада участок федеральной трассы закрыли для грузовиков в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ограничение на движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта введено на участке федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск с 497 по 584 км в Бердюжском и Ишимском районах 5 февраля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ограничение вводится в связи со сложными погодными условиями и продлится до улучшения состояния проезжей части.

Отметим, что легковой транспорт и небольшие грузовики могут проезжать без ограничений.