Делегация Тюменской области представит итоги реализации нацпроекта "Цифровая экономика" на ВДНХ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области представит итоги реализации нацпроекта "Цифровая экономика" на ВДНХ в Москве 6 февраля. На площадке Международной выставки-форума "Россия" состоится "Форум национальных достижений: цифровая экономика".

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, команда региона представит промежуточные итоги реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Также запланировано подписание двух соглашений о сотрудничестве. Одно – между правительством Тюменской области и обществом "Киберпротект" по взаимодействию по внедрению передовых разработок отечественной ИТ‑индустрии в области резервного копирования и защиты данных. Второй документ заключат между департаментом информатизации региона и организацией "Лаборатория цифровой трансформации". Речь об информационном сотрудничестве в рамках достижения "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы.