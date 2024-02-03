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Старт Году Менделеева дадут в "Доме полимеров" на ВДНХ

Общество, 10:37 03 февраля 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Год Менделеева откроют в Доме полимеров на ВДНХ в Москве 3 февраля. Компания "СИБУР" даст старт образовательному фестивалю, сообщает пресс-служба выставки "Россия".

"Современная нефтехимия воплощает в реальность то, что великий ученый предсказал и для чего создал основу более 150 лет назад. Сегодня это позволяет России создавать современные синтетические материалы, без которых трудно представить медицину, строительство, авиацию и другие отрасли", - рассказали в компании.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

В Доме полимеров СИБУРа, павильон № 12, с 10 часов по московскому времени начнутся мастер-классы для детей и взрослых. Гостей ожидают сувениры из полимеров и горячий кофе от знаменитого "робобаристы" в Доме полимеров.

В 15 часов — битва молодых ученых Science slam "В мире химии".

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Доме русской кухни в 11 часов — гастрономические шоу для гостей выставки: сыроварение от ресторана-сыроварни Shevol и мастер-класс сибирской кухни от шеф-повара из Тобольска.

На Уличной сцене с 12 часов начнутся выступления группы "Пицца", кавер-группы Blackberry, балета PRAUD и интерактивы ведущего с гостями праздника.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тематические зоны с демонстрациями достижений Дмитрия Менделеева и нефтехимической отрасли также откроются в Павильоне № 5 - Музей городского хозяйства Москвы, Павильон C - "На службе здоровья", Павильоне № 53-54 - Гараж особого назначения.

В 16 часов 40 минут на уличной сцене пройдет розыгрыш главных призов - поездки в Тобольск и экскурсия в СИБУР ПолиЛаб.

Кульминация программы — мэппинг на площади у фонтана "Каменный цветок".

"Приходите на Выставку "Россия" и узнайте больше о российских достижениях в химии! Никаких скучных учебников, только удивительная наука и впечатляющий пример великого ученого!" - пригласили организаторы.

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# ВДНХ , Дмитрий Менделеев , СИБУР

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