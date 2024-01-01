Онлайн-марафон "Экосистема экопривычек" стартовал на выставке-форуме "Россия"

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Онлайн-марафон "Экосистема экопривычек" стартовал в рамках Дня экологии на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 29 января. Участие в запуске проекта приняла вице-премьер Виктория Абрамченко. Марафон продлится до 8 февраля.

Организаторы – Росмолодежь и всероссийское движение "Экосистема" - предлагают всем желающим поделиться своим опытом внедрения экологичных привычек и привлечь внимание к вопросам защиты окружающей среды и осознанному потреблению.

"Призываю всех и каждого делиться своим опытом внедрения экологических привычек, ведь это действительно несложно. С большим удовольствием начну с себя. Мы с семьей разделяем отходы, бережем воду и электроэнергию, даем вещам вторую жизнь. А еще, приходя в магазин, я обращаю отдельное внимание на то, как упакован товар", – сказала Виктория Абрамченко.

Для участия в онлайн-марафоне нужно поделиться во ВКонтакте видеозаписью со своей бережливой привычкой, указав хештег #экосистема_экопривычек. По итогам онлайн-марафона будет создан обучающий видеоролик: популярные экопривычки и механика их внедрения. Его покажут на Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе" 29 февраля – 7 марта.