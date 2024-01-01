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Педагогическая династия из Тюменской области приняла участие в квизе в Москве

Общество, 18:58 22 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района приняла участие в интеллектуальном квизе на ВДНХ в Москве 22 января.

Интеллектуальная семейная викторина "Знание. Игра "Связь поколений" состоялась в рамках форума "Родные – Любимые". Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, в отборочном этапе участники ответили на 28 вопросов.

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Задания были сложными и интересными, отметил глава семейной делегации Ринат Нугуманов.

“Впечатление, конечно, замечательные. Очень интересные вопросы. Это игра правильно называется “ Связь поколений”: сегодня пригодилась помощь всех – и взрослых, и детей. Мы поняли, что нужно смотреть мультфильмы. Часть вопросов как раз была по детским мультфильмам. Они для нашего поколения оказались достаточно сложными”, – рассказал он.

Тематика заданий была обширной. Это вопросы по истории, музыке. “Изначально мы договорились, что слушаем каждого и потом, обсуждая варианты, выбираем правильный. Сегодня услышали каждого”, – добавил Ринат Нугуманов.

Инна Пахомова

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# ВДНХ , выставка

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