Педагогическая династия из Тюменской области приняла участие в квизе в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района приняла участие в интеллектуальном квизе на ВДНХ в Москве 22 января.

Интеллектуальная семейная викторина "Знание. Игра "Связь поколений" состоялась в рамках форума "Родные – Любимые". Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, в отборочном этапе участники ответили на 28 вопросов.

Задания были сложными и интересными, отметил глава семейной делегации Ринат Нугуманов.

“Впечатление, конечно, замечательные. Очень интересные вопросы. Это игра правильно называется “ Связь поколений”: сегодня пригодилась помощь всех – и взрослых, и детей. Мы поняли, что нужно смотреть мультфильмы. Часть вопросов как раз была по детским мультфильмам. Они для нашего поколения оказались достаточно сложными”, – рассказал он.

Тематика заданий была обширной. Это вопросы по истории, музыке. “Изначально мы договорились, что слушаем каждого и потом, обсуждая варианты, выбираем правильный. Сегодня услышали каждого”, – добавил Ринат Нугуманов.

Инна Пахомова