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Михаил Мурашко: семья положительно влияет на здоровье человека

Общество, 15:37 22 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О значении семьи для здоровья и самочувствия рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе презентации Года семьи на форуме "Родные-Любимые" 22 января.

По его словам, семья позитивно влияет на состояние здоровья человека, а устойчивые семейные традиции дают детям установку на укрепление их самочувствия.

"Формируемые в семье традиции задают для детей установки, которые позволят им развиваться быстрее, лучше, быть более здоровыми", - считает Михаил Мурашко.

Напомним, что Всероссийский форум "Родные-Любимые" проходит с 19 по 23 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве и открывает объявленный президентом Владимиром Путиным Год семьи.

Тюменскую область на форуме представляют три поколения педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.

Николай Ступников

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# ВДНХ , выставка , Год семьи

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