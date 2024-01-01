Михаил Мурашко: семья положительно влияет на здоровье человека
О значении семьи для здоровья и самочувствия рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе презентации Года семьи на форуме "Родные-Любимые" 22 января.
По его словам, семья позитивно влияет на состояние здоровья человека, а устойчивые семейные традиции дают детям установку на укрепление их самочувствия.
"Формируемые в семье традиции задают для детей установки, которые позволят им развиваться быстрее, лучше, быть более здоровыми", - считает Михаил Мурашко.
Напомним, что Всероссийский форум "Родные-Любимые" проходит с 19 по 23 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве и открывает объявленный президентом Владимиром Путиным Год семьи.
Тюменскую область на форуме представляют три поколения педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.
Николай Ступников