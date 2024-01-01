Михаил Мурашко: семья положительно влияет на здоровье человека

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О значении семьи для здоровья и самочувствия рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе презентации Года семьи на форуме "Родные-Любимые" 22 января.

По его словам, семья позитивно влияет на состояние здоровья человека, а устойчивые семейные традиции дают детям установку на укрепление их самочувствия.

"Формируемые в семье традиции задают для детей установки, которые позволят им развиваться быстрее, лучше, быть более здоровыми", - считает Михаил Мурашко.

Напомним, что Всероссийский форум "Родные-Любимые" проходит с 19 по 23 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве и открывает объявленный президентом Владимиром Путиным Год семьи.

Тюменскую область на форуме представляют три поколения педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.

Николай Ступников