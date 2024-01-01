Педагогическая династия Занкиевых пригласила гостей выставки "Россия" на гастрономический фестиваль в Тобольский район

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рецептом традиционного сибирского баурсака с гостями выставки-форума "Россия" поделилась педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района и пригласила всех на ежегодный гастрономический фестиваль.

Напомним, что три поколения преподавательской семьи представляют Тюменскую область на всероссийском форуме "Родные - Любимые", проходящем в эти дни на ВДНХ в Москве.

"В каждой семье сибирских татар есть свои традиции и секреты приготовления баурсака для национальных праздников, и передаются они только по женской линии", - отметил Ринат Нугманов.

Альбина Азисова добавила, что для того, чтобы тесто баурсака получилось, и он не сломался, его необходимо растянуть руками, формируя "шапочку".

Напомим, что эта уникальная традиция перешла в большой гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак", инициатом которого выступил глава Тобольского района. Изюминкой фестиваля стал баурсак-гигант, рекордсмен по диаметру и высоте.

Николай Ступников