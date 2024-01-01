Тюменское волонтёры помогают гостям выставки "Россия" создавать семейные флотилии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Создать собственную семейную флотилию юные гости могут на стенде Тюменской области международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 20 и 21 января.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала волонтёр тюменского отделения "Движения Первых" Анна Медведева.

Гости мастер-классов также учатся своими руками плести браслеты-обереги, а на медиа-площадке задают вопросы участникам проходящего в эти дни всероссийского форума "Родные - Любимые", приуроченного к старту Года семьи.

"На основе этих интервью будут созданы видеоматериалы, которые разместят в социальных сетях "Движения Первых", а участники всех мастер-классов получат на память браслеты и другие подарки", - добавила Анна Медведева.

На выставке "Россия" в эти дни работают 14 представителей тюменского "Движения Первых", поделённых на творческую и медиа команды. Всего Тюменскую область представляют 25 человек, в том числе, педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района.

Николай Ступников