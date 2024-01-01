Три поколения педагогической династии Занкиевых представят Тюменскую область в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В педагогической династии Занкиевых из Тобольсков района, представляющей Тюменскую область на форуме "Родные - Любимые" в Москве, есть школьные преподаватели иностранных языков и истории, работники высшего образования, воспитатели. Их общий профессиональный стаж - 545 лет.

Как рассказал глава семейной делегации, включающий семь человек, Ринат Нугуманов, многие члены семьи выбрали профессию, ориентируясь на пример основателя династии Якуба Занкиева: "Он остаётся для всех нас наивысшей планкой педагогического мастерства".

По его словам, поучаствовать во всероссийском форуме их подтолкнуло желание поделиться со всеми своим опытом и богатыми семейными традициями. "Мы хотим рассказать об особенностях нашего педагогического труда, неразрывно связанного с нашим регионом", - подчеркнул Ринат Риятович.

Добавим, что всего в роду Занкиевых более 20 педагогов. В предстоящих состязаниях примут участие три поколения семьи.

Глава семейной делегации выразил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору за возможность познакомиться с выставкой "Россия" и заявить о себе в масштабе всей страны.

Впереди у представителей Тюменской области конкурсные испытания. В рамках форума участникам предстоит выполнить ряд заданий. Например, приготовить ужин, провести мастер-класс.

Напомним, что форум "Родные - Любимые" стартует 19 января в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в Москве и станет первым крупным событием объявленного в нашей стране Года семьи.

Николай Ступников