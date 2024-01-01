Регионы УФО подготовят предложения по демографической и семейной политике до 2030 года

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Далее в сюжете Три поколения педагогической династии Занкиевых представят Тюменскую область в Москве

Педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района представляет Тюменскую область на всероссийском семейном форуме "Родные – любимые". Их общий трудовой стаж составляет 610 лет, а педагогический – 545!

Основатель династии – заслуженный учитель РФ, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Тобольска и Загваздинского поселения, автор произведений об истории и культуре сибирских татар Якуб Камалиевич Занкиев. Более двадцати педагогов из рода Занкиевых продолжили дело Учителя. И сегодня представители педагогической ветви основоположника династии продолжают трудиться в школах Тобольского района.

Всероссийский форум "Родные – любимые" - это первое масштабное событие Года семьи, который объявлен в России по решению президента Владимира Путина.

Главная задача в Год семьи, по словам полпреда Владимира Якушев – это окружить вниманием родителей и детей, показать примеры крепких семей и усовершенствовать систему их поддержки на всех уровнях. "В регионах Уральского федерального округа пройдут сотни культурных, спортивных, образовательных, социальных и информационных событий. Особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политике до 2030 года, в который свои предложения и инициативы внесут регионы УФО", - подчеркнул Владимир Якушев.

В 2024 году под эгидой Года семьи в УФО пройдут лекции, региональные конкурсы "Семья года", спортивные соревнования, фестивали династий, конференции по охране здоровья и сохранению традиционных ценностей, празднования Дня семьи, любви и верности и других значимых дат, сообщает пресс-служба полпредства.

Форум "Родные – любимые" продлится до 23 января. Активное участие в нём принимают делегации регионов УФО. Челябинскую область представляет династия Титовых, общий трудовой стаж которой на Магнитогорском металлургическом комбинате - более 120 лет. От Курганской области - музыкальная семья Бабиных в трёх поколениях. Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра направили в Москву педагогические династии, Ямало-Ненецкий автономный округ представляют многодетная семья Пырысевых – представители коренных малочисленных народов Севера и семья оленеводов в четырёх поколениях Пяк.