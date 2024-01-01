Гости стенда Тюменской области на выставке "Россия" в Москве могут выиграть путешествие в регион
От трёх тысяч человек в будни и до восьми тысяч в выходные дни посещают стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия".
Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала координатор команды гидов стенда тюменского региона Виктория Просвирнина.
"Мы рассказываем о нашем крае и стараемся погрузить их в жизнь Тюменской области, - отметила она. - Поток посетителей очень большой, но нам доставляет удовольствие рассказывать о том, как здорово в нашем регионе", - подчеркнула гид.
Гостям интересно узнавать про термальные источники, тобольский Кремль, историю тюменских наличников. Ежемесячно шесть человек, участников викторины, получают возможность посетить Тюменскую область.
"Один из посетителей снова побывал на нашем стенде уже после поездки в Тюменскую область, он назвал наш регион маленькой Швейцарией, настолько ему понравилось у нас", - добавила Виктория.
Одно из преимуществ стенда, по ее словам, в том, что гидами на нем работают молодые жители Тюменской области, а не московские волонтёры.
Напомним, что 19 января в рамках выставки "Россия" стартует Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые", который станет началом Года семьи.
Тюменскую область представит педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района. Ее общий трудовой стаж составляет 610 лет, из них педагогический — 545 лет. На конкурсе им предстоит выполнить ряд заданий, например, приготовить ужин, провести мастер-класс.
Николай Ступников