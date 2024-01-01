Гости стенда Тюменской области на выставке "Россия" в Москве могут выиграть путешествие в регион

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От трёх тысяч человек в будни и до восьми тысяч в выходные дни посещают стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала координатор команды гидов стенда тюменского региона Виктория Просвирнина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы рассказываем о нашем крае и стараемся погрузить их в жизнь Тюменской области, - отметила она. - Поток посетителей очень большой, но нам доставляет удовольствие рассказывать о том, как здорово в нашем регионе", - подчеркнула гид.

Гостям интересно узнавать про термальные источники, тобольский Кремль, историю тюменских наличников. Ежемесячно шесть человек, участников викторины, получают возможность посетить Тюменскую область.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Один из посетителей снова побывал на нашем стенде уже после поездки в Тюменскую область, он назвал наш регион маленькой Швейцарией, настолько ему понравилось у нас", - добавила Виктория.

Одно из преимуществ стенда, по ее словам, в том, что гидами на нем работают молодые жители Тюменской области, а не московские волонтёры.

Напомним, что 19 января в рамках выставки "Россия" стартует Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые", который станет началом Года семьи.

Тюменскую область представит педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района. Ее общий трудовой стаж составляет 610 лет, из них педагогический — 545 лет. На конкурсе им предстоит выполнить ряд заданий, например, приготовить ужин, провести мастер-класс.

Николай Ступников