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Форум "Родные - Любимые" стартовал на ВДНХ в Москве

Общество, 20:59 19 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концертной программой на главной сцене выставки "Россия" в ВДНХ открылся всероссийский форум "Родные-Любимые" 19 января.

Семейные коллективы и детский хор Первых исполнили для гостей выставки популярные и знакомые всем с детства песни.

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Напомним, что всероссийский форум "Родные - Любимые" проводится в честь Года семьи, который инициировал президент РФ Владимир Путин. Мероприятие проходит в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве с 19 до 21 января.

Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и творчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей.

Организаторами форума выступают Движение Первых, Росмолодёжь, Минтруд России, Российское общество "Знание" и "Дирекция выставки достижений "Россия".

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Тюменскую область на форуме представляют три поколения педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.

Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, проявят творческие способности и выступят семейным коллективом. А также приготовят блюда по семейным рецептам и примут участие в межпоколенческой викторине.

Николай Ступников

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# ВДНХ , концерт , семьи

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