Гости выставки "Россия" раскрашивают достопримечательности Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видео-урок о Тюменской области могут посмотреть гости стенда нашего региона на выставке "Россия" на ВДНХ. По итогам урока ребятам предлагают раскрасить тюменскую набережную, горячие источники и другие достопримечательности области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проекта "Путешествие по Тюменской области", получившего грант губернатора в 2003 году, Ирина Ульянова. Она напомнила, что проект стартовал ещё в 2016 году. Участие в создании видео-урока и раскрасок принимали известные тюменские художники и краеведы, атом числе, Павел Ситников.

Видео-урок представляет собой увлекательный рассказ о Тюменской области, Тюмени, а также Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

Особый восторг, по словам Ирины Ульяновой, у детей вызовет обитающая в Тюменском районе утка-поганка, эта птица известна тем, что возит своих птенцов на собственной спине.

Николай Ступников