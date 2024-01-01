  • 20 января 202420.01.2024суббота
  • USD88,5896
    EUR96,3835
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Гости выставки "Россия" раскрашивают достопримечательности Тюменской области

Общество, 16:04 20 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видео-урок о Тюменской области могут посмотреть гости стенда нашего региона на выставке "Россия" на ВДНХ. По итогам урока ребятам предлагают раскрасить тюменскую набережную, горячие источники и другие достопримечательности области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проекта "Путешествие по Тюменской области", получившего грант губернатора в 2003 году, Ирина Ульянова. Она напомнила, что проект стартовал ещё в 2016 году. Участие в создании видео-урока и раскрасок принимали известные тюменские художники и краеведы, атом числе, Павел Ситников.

Видео-урок представляет собой увлекательный рассказ о Тюменской области, Тюмени, а также Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

Особый восторг, по словам Ирины Ульяновой, у детей вызовет обитающая в Тюменском районе утка-поганка, эта птица известна тем, что возит своих птенцов на собственной спине.

﻿

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ВДНХ , выставка-форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 20.01.2024Гости выставки "Россия" раскрашивают достопримечательности Тюменской области
16:01 20.01.2024В Тюмени проведут форум "Пчела" для digital-специалистов
15:29 20.01.2024Тюменское волонтёры помогают гостям выставки "Россия" создавать семейные флотилии
14:38 20.01.2024Жители Тюменской области узнают об истории молодежной политики региона