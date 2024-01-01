Тюменская династия поделилась семейным рецептом баурсака на выставке "Россия"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный рецепт сибирского баурсака подарила гостям выставки-форума "Россия" педагогическая династия Занкиевых из Тобольского района. Напомним, что преподавательская семья представляет Тюменскую область на всероссийском форуме "Родные - Любимые", проходящем в эти дни на ВДНХ в Москве.

Члены преподавательской династии, включающей семь представителей трёх поколений из Тобольского района приняли участие в интерактиве по семейным традициям и вызвали большой интерес у посетителей выставки "Россия" 20 января.

"Нам очень хотелось бы, чтобы и другие династии, не только педагогические, но строительные, любые, были такими же сплочёнными как наша и приносили пользу не только своему региону, но и всей стране", - поделился глава семейной делегации Ринат Нугманов.

Впереди у Занкиевых ещё несколько дней работы на форуме.

Николай Ступников