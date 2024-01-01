Сергей Фирцев: на стенде Тюменской области на выставке "Россия" есть все, о чем мы хотели бы рассказать стране

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Побывать на стенде Тюменской области на ВДНХ в Москве - как-будто оказаться в нашем посольстве за границей: ура, мы, наконец, дома.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев, посетивший стенд региона на международной выставке-форуме "Россия" в столице.

"Как тюменец, я изнутри узнаю все, показное здесь, - наличники, панорамы Тобольска, термальные источники, предприятия и так далее, все, чем мы гордимся и о чём хотели бы рассказать другим. Всё это представлено на самом высшем уровне", - отметил Сергей Фирцев.

Напомним также, что в эти дни в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве проходит всероссийский форум "Родные - Любимые", приуроченный к Году семьи, который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Тюменскую область на форуме представляют три поколения педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.

Николай Ступников