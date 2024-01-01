  • 22 января 202422.01.2024понедельник
  • USD88,5896
    EUR96,3835
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Сергей Кравцов: в российских семьях дети получают качественное образование с детского сада

Общество, 15:04 22 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Михаил Мурашко: семья положительно влияет на здоровье человека

Таких детских садов, как в Российской Федерации, нет практически ни в одной стране мира.

Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил участникам

презентации Года семьи во время Всероссийского форума "Родные-Любимые" 22 января.

Напомним, что форум проходит в эти дни в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

По словам Сергея Кравцова, в настоящее время в России практически ликвидирована очередь в детские сады, он добавил также, что сегодня родители в нашей стране могут быть уверены, что их дети будут успешными и получат качественное образование.

"У наших семей есть все возможности развиваться", - считает он.

Напомним, что форум приурочен к старту Году семьи, который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Тюменскую область на форуме представляют три поколения педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ВДНХ , выставка , Год семьи

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 22.01.2024В Тюмени на теплотрассе по ул. Широтной меняют элемент тепловой сети
15:37 22.01.2024Михаил Мурашко: семья положительно влияет на здоровье человека
15:26 22.01.2024В Тюмени инженеры осваивают новейшие комплексы минирования "Росомаха"
15:04 22.01.2024Сергей Кравцов: в российских семьях дети получают качественное образование с детского сада