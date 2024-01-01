Сергей Кравцов: в российских семьях дети получают качественное образование с детского сада

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Таких детских садов, как в Российской Федерации, нет практически ни в одной стране мира.

Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил участникам

презентации Года семьи во время Всероссийского форума "Родные-Любимые" 22 января.

Напомним, что форум проходит в эти дни в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

По словам Сергея Кравцова, в настоящее время в России практически ликвидирована очередь в детские сады, он добавил также, что сегодня родители в нашей стране могут быть уверены, что их дети будут успешными и получат качественное образование.

"У наших семей есть все возможности развиваться", - считает он.

Напомним, что форум приурочен к старту Году семьи, который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Тюменскую область на форуме представляют три поколения педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.

Николай Ступников